LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ Laroque-des-Albères
LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ Laroque-des-Albères mercredi 20 mai 2026.
Laroque-des-Albères
LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ
Côte de la Place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
18h30 Ouverture du bar associatif
19h30 Histoires dessinées et mises en musique des plumes au fil du
temps.
Dédicace des artistes après le spectacle.
.
Côte de la Place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 08 42 07 seta66740@gmail.com
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English :
6:30 pm Opening of the bar
7:30 p.m. Storytelling and music of feathers over time
time.
Signing session with the artists after the show.
L’événement LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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