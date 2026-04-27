Laroque-des-Albères

LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ

Côte de la Place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

18h30 Ouverture du bar associatif

19h30 Histoires dessinées et mises en musique des plumes au fil du

temps.

Dédicace des artistes après le spectacle.

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Côte de la Place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 08 42 07 seta66740@gmail.com

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English :

6:30 pm Opening of the bar

7:30 p.m. Storytelling and music of feathers over time

time.

Signing session with the artists after the show.

L’événement LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE