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LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ Laroque-des-Albères

LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ Laroque-des-Albères

LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ Laroque-des-Albères mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Côte de la Place

Ville : 66740 Laroque-des-Albères

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Laroque-des-Albères

LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ

Côte de la Place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:30:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

18h30 Ouverture du bar associatif
19h30 Histoires dessinées et mises en musique des plumes au fil du
temps.
Dédicace des artistes après le spectacle.
  .

Côte de la Place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 41 08 42 07  seta66740@gmail.com

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English :

6:30 pm Opening of the bar
7:30 p.m. Storytelling and music of feathers over time
time.
Signing session with the artists after the show.

L’événement LE POIDS DE LA LÉGÉRETÉ Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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