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EXPOSITION NINOU FLORAL Salle Albères Laroque-des-Albères

EXPOSITION NINOU FLORAL Salle Albères Laroque-des-Albères

EXPOSITION NINOU FLORAL Salle Albères Laroque-des-Albères dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle Albères

Adresse : Côte de la Place

Ville : 66740 Laroque-des-Albères

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Laroque-des-Albères

EXPOSITION NINOU FLORAL

Salle Albères Côte de la Place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Entre mer et montagne, la nature dévoile ses horizons les plus
inspirants…
  .

Salle Albères Côte de la Place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie   culture@laroque-des-alberes.fr

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English :

Between sea and mountains, nature reveals its most inspiring horizons
inspiring horizons?

L’événement EXPOSITION NINOU FLORAL Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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