LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24 Laroque-des-Albères
LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24 Laroque-des-Albères dimanche 17 mai 2026.
Laroque-des-Albères
LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24
Côte de la Place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Comédie de Gilles Dyrek et Eric Bu présenté par la Compagnie théâtrale TURURUT
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Côte de la Place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie culture@laroque-des-alberes.fr
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English :
Comedy by Gilles Dyrek and Eric Bu presented by Compagnie théâtrale TURURUT
L’événement LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24 Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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