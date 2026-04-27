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LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24 Laroque-des-Albères

LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24 Laroque-des-Albères

LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24 Laroque-des-Albères dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Côte de la Place

Ville : 66740 Laroque-des-Albères

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Laroque-des-Albères

LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24

Côte de la Place Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : 8 – 8 – 8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 17:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Comédie de Gilles Dyrek et Eric Bu présenté par la Compagnie théâtrale TURURUT
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Côte de la Place Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie   culture@laroque-des-alberes.fr

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English :

Comedy by Gilles Dyrek and Eric Bu presented by Compagnie théâtrale TURURUT

L’événement LE RETOUR DE RICHARD III PAR LE TRAIN DE 9H24 Laroque-des-Albères a été mis à jour le 2026-04-27 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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