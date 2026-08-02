conte musical : Piaffou Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris
samedi 5 décembre 2026 · Bibliothèque Jean d'Ormesson · Paris
Informations pratiques
Conte musical joué et dessiné pour enfants à partir de 6 mois.
Piaffou, c’est une histoire jouée et dessinée, un spectacle de proximité, poétique et musical, sans artifices, simple et accessible aux tout petits comme aux plus grands.
Faites connaissance avec ce petit oiseau, regardez le naître et vivre au fil des saisons…vous découvrirez le violon, le ukulélé, divers instruments et appeaux, du théâtre d’objets et de jolies comptines inédites et originales qui vous trotteront dans la tête !
Le samedi 05 décembre 2026
de 11h00 à 11h45
gratuit
Réservation auprès de la bibliothèque au 01 44 90 75 45
Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-05T12:00:00+01:00
fin : 2026-12-05T12:45:00+01:00
Date(s) : 2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T11:45:00+02:00
Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr
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