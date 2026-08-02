conte musical : Piaffou Bibliothèque Jean d’Ormesson Paris

Informations pratiques

Conte musical joué et dessiné pour enfants à partir de 6 mois.

Piaffou, c’est une histoire jouée et dessinée, un spectacle de proximité, poétique et musical, sans artifices, simple et accessible aux tout petits comme aux plus grands.

Faites connaissance avec ce petit oiseau, regardez le naître et vivre au fil des saisons…vous découvrirez le violon, le ukulélé, divers instruments et appeaux, du théâtre d’objets et de jolies comptines inédites et originales qui vous trotteront dans la tête !

Le samedi 05 décembre 2026

de 11h00 à 11h45

gratuit

Réservation auprès de la bibliothèque au 01 44 90 75 45

Public tout-petits et enfants. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-05T12:00:00+01:00

fin : 2026-12-05T12:45:00+01:00

Date(s) : 2026-12-05T11:00:00+02:00_2026-12-05T11:45:00+02:00

Bibliothèque Jean d’Ormesson 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jean-d-ormesson-1704 +33144907545 bibliotheque.jeandormesson@paris.fr



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