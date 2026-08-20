Conte & Musique Stage de deux jours, Âge d’Or de France, Paris

Informations pratiques

Conte & Musique Stage de deux jours 5 et 6 novembre Âge d’Or de France Paris

200€ + adhésion annuelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T10:00:00+01:00 – 2026-11-05T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-06T10:00:00+01:00 – 2026-11-06T17:00:00+01:00

La musique et le conte partagent une même origine : celle de la

transmission orale. Depuis toujours, les conteur·euse·s du monde

entier accompagnent leurs récits d’instruments pour créer des

atmosphères, ponctuer les moments clés ou donner une identité

sonore à leurs personnages.

Cette formation propose d’explorer les multiples façons

d’introduire la musique dans le conte : du simple bruitage à

l’accompagnement mélodique, en passant par les percussions

rythmiques. Les participants découvriront différents instruments accessibles

(tambourins, kalimbas, bol tibétain, petites

percussions, instruments à vent simples) et apprendront à les

intégrer naturellement dans leur pratique narrative.

01 53 24 67 40

www.agedordefrance.fr

Âge d’Or de France

Âge d’Or de France 62 rue Amelot – 75011 Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://agedordefrance.fr/se-former-aux-contes/ »}] [{« link »: « http://www.agedordefrance.fr »}]

Créer des ambiances sonores et trouver sa signature en tant que conteur.euse

âged’ordefrance2026