Conte & Musique Stage de deux jours, Âge d’Or de France, Paris
jeudi 5 novembre 2026 · Âge d'Or de France · Paris
Informations pratiques
Conte & Musique Stage de deux jours 5 et 6 novembre Âge d’Or de France Paris
200€ + adhésion annuelle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T10:00:00+01:00 – 2026-11-05T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-06T10:00:00+01:00 – 2026-11-06T17:00:00+01:00
La musique et le conte partagent une même origine : celle de la
transmission orale. Depuis toujours, les conteur·euse·s du monde
entier accompagnent leurs récits d’instruments pour créer des
atmosphères, ponctuer les moments clés ou donner une identité
sonore à leurs personnages.
Cette formation propose d’explorer les multiples façons
d’introduire la musique dans le conte : du simple bruitage à
l’accompagnement mélodique, en passant par les percussions
rythmiques. Les participants découvriront différents instruments accessibles
(tambourins, kalimbas, bol tibétain, petites
percussions, instruments à vent simples) et apprendront à les
intégrer naturellement dans leur pratique narrative.
01 53 24 67 40
www.agedordefrance.fr
Âge d’Or de France
Âge d’Or de France 62 rue Amelot – 75011 Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://agedordefrance.fr/se-former-aux-contes/ »}] [{« link »: « http://www.agedordefrance.fr »}]
Créer des ambiances sonores et trouver sa signature en tant que conteur.euse
âged’ordefrance2026
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