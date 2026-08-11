AGENDA · Vern-sur-Seiche
Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche
mercredi 23 septembre 2026 · Centre des Marais · Vern-sur-Seiche
Informations pratiques
Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 23 septembre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit – Sans inscription
Venez écouter un conte, discuter et jouer avec votre enfant.
Venez écouter un conte, discuter et jouer avec votre enfant.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T10:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-23T11:30:00.000+02:00
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https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327
Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
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