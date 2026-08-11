Informations pratiques

Conte pour bébé Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 23 septembre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit – Sans inscription

Venez écouter un conte, discuter et jouer avec votre enfant.

Venez écouter un conte, discuter et jouer avec votre enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-23T10:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-23T11:30:00.000+02:00

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https://centredesmarais.asso.fr/ accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327

Centre des Marais 43 rue de châteaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine



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