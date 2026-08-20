AGENDA · Nantes
Conte, raconte, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes
mardi 20 octobre 2026 · Bibliothèque Erdre-Batignolles · Nantes
Informations pratiques
Conte, raconte Mardi 20 octobre, 16h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T16:30:00+02:00 – 2026-10-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T16:30:00+02:00 – 2026-10-20T17:30:00+02:00
Lectures d’albums à partir de 4 ans
Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 4 ans
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Jacques Demy Nantes 21 août 2026
- Les Initiations gratuites de la Petite Hollande Place Petite Hollande / Ile Gloriette Nantes 21 août 2026
- LA GRANDE DINGUERIE avec Tragédie pour le grand retour du duo originel Silky Shaï & Tizy Bone ! Warehouse Nantes 21 août 2026
- Exposition : Sous terre, la vie du sol, Parc du Grand Blottereau, Nantes 21 août 2026
- Biodivers’été 2026 au Parc du Grand Blottereau, Parc du Grand Blottereau, Nantes 21 août 2026