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Conte, raconte Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Conte, raconte Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Conte, raconte Médiathèque Lisa Bresner Nantes mercredi 30 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 Boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 16:00 –
Gratuit : oui  Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 99 

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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