Conte, raconte, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Conte, raconte Mercredi 7 octobre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T16:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00

Lectures d’albums à partir de 4 ans

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Lectures d’albums à partir de 4 ans