CONTE’Act-20 Spectacle Le vieux qui lisait des romans d’amour d’après Luis Sepulveda Rue de Luzarches Saint-Brice-Courcelles vendredi 25 septembre 2026.

Saint-Brice-Courcelles

CONTE’Act-20 Spectacle Le vieux qui lisait des romans d’amour d’après Luis Sepulveda

Rue de Luzarches MAISON DES ARTS MUSICAUX Saint-Brice-Courcelles Marne

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Tout public

Lénaïc EBERLIN de la Compagnie BARDAF poursuit le cycle de spectacles de contes CONTE’Act proposé par l’association LA PAROLIÈRE.

Antonio José Bolivar connaît les profondeurs de la forêt amazonienne et ses habitants, le noble peuple des Shuars. Lorsque les villageois d’El Idilio les accusent à tort du meurtre d’un chasseur blanc, le vieil homme quitte ses romans d’amour seule échappatoire à la barbarie des hommes pour chasser le vrai coupable, une panthère majestueuse…

Paru en France en 1992 aux Éditions Métailié, ce roman de Luis Sepúlveda, est captivant, plein d’humour et de tendresse.

Nourri de son expérience et de son imprégnation en Guyane française auprès des amérindiens Teko et Wayãpi, Lénaïc Eberlin vous guide sur les traces d’Antonio José Bolivar au cœur de cette forêt sacrée, victime de la barbarie des hommes et plus que jamais menacée.

La Parolière est une association de conteurs amateurs basée à Saint-Brice-Courcelles dans la Marne. Elle a pour objectif principal de mettre en lumière le conte, non seulement en tant que matière artistique et patrimoniale mais aussi comme outil de rassemblement et de cohésion.

La Parolière œuvre sur trois axes 1/ Diffusion de spectacles et promotion des conteurs professionnels en région et au-delà, 2/ Formation de conteurs sous la direction de professionnels, 3/ Organisations d’événements en partenariat avec d’autres associations régionales.

Cet événement bénéficie du soutien de la Ville de Saint-Brice-Courcelles et du Département de la Marne.

Réservation conseillée par téléphone ou par mail. .

Rue de Luzarches MAISON DES ARTS MUSICAUX Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est +33 6 37 55 57 45

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L’événement CONTE’Act-20 Spectacle Le vieux qui lisait des romans d’amour d’après Luis Sepulveda Saint-Brice-Courcelles a été mis à jour le 2026-06-17 par ADT de la Marne