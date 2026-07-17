Visite libre du Parc du Château de Courcelles, Château, Saint-Brice-Courcelles

Informations pratiques

Visite libre du Parc du Château de Courcelles 19 et 20 septembre Château Marne

Gratuit, ouvert à tous, sans limite de places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Au cours d’une balade matinale, venez librement arpenter le Parc bicentenaire du Château de Courcelles et découvrir l’histoire de son imposante demeure érigée en 1829.

Les proriétaires vous accueilleront au jardin pour échanger autour de la restauration du lieu.

Château 15 rue sorbon, 51370 Saint-Brice-Courcelles Saint-Brice-Courcelles 51370 Marne Grand Est Le château est une maison de plaisance de style néo-classique construite vers 1825 pour l’industriel rémois Jobert-Paquot, par l’architecte Antoine-Martin Garnaud. Le bâtiment, détérioré durant la Première Guerre mondiale, a été restauré dès 1920 dans le respect de l’architecture et des aménagements d’origine. Les façades et toitures de l’édifice sont inscrites au titre des Monuments historiques depuis 1999.

En 2017, un jeune couple achète le château à la famille Henriot et entreprend de lourds travaux, afin de le restaurer dans le respect et les règles de l’art.

Au cours d’une balade matinale, venez librement arpenter le Parc bicentenaire du Château de Courcelles et découvrir l’histoire de son imposante demeure érigée en 1829.

©Laëtitia Oggiano