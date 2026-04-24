Contenir tout l’univers , Jean-Christophe Norman Soissons

Soissons

Contenir tout l’univers , Jean-Christophe Norman

11 rue St Jean Soissons Aisne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-05-05

En partenariat avec le Frac Picardie Hauts-de-France et la Galerie C, Paris et Neuchâtel (Suisse), dans le cadre du Printemps du dessin 2026

La démarche artistique de Jean-Christophe Norman, dans ses multiples expressions, explore les questions de temps, d’espace et de corps, à travers la pratique de l’écriture. Il dessine le temps dans une chorégraphie de gestes d’écriture singuliers et complémentaires, qui réclame un total investissement physique et psychologique.

Plasticien, il exprime également avec la peinture, la photographie et la vidéo, usant des techniques du recouvrement et du transfert. Il donne ainsi au texte une autre dimension que celle du verbe et met en image le récit d’œuvres littéraires qui ont été pour lui d’un précieux secours.

En partenariat avec le Frac Picardie Hauts-de-France et la Galerie C, Paris et Neuchâtel (Suisse), dans le cadre du Printemps du dessin 2026

La démarche artistique de Jean-Christophe Norman, dans ses multiples expressions, explore les questions de temps, d’espace et de corps, à travers la pratique de l’écriture. Il dessine le temps dans une chorégraphie de gestes d’écriture singuliers et complémentaires, qui réclame un total investissement physique et psychologique.

Plasticien, il exprime également avec la peinture, la photographie et la vidéo, usant des techniques du recouvrement et du transfert. Il donne ainsi au texte une autre dimension que celle du verbe et met en image le récit d’œuvres littéraires qui ont été pour lui d’un précieux secours. .

11 rue St Jean Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

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English :

In partnership with Frac Picardie Hauts-de-France and Galerie C, Paris and Neuchâtel (Switzerland), as part of Printemps du dessin 2026

Jean-Christophe Norman?s artistic approach, in its multiple expressions, explores questions of time, space and the body, through the practice of writing. He draws time in a choreography of singular, complementary writing gestures, requiring total physical and psychological investment.

As a visual artist, he also expresses himself through painting, photography and video, using overlay and transfer techniques. In this way, he gives text a dimension other than that of the verb, and puts into images the narratives of literary works that have been of invaluable assistance to him.

L’événement Contenir tout l’univers , Jean-Christophe Norman Soissons a été mis à jour le 2026-04-24 par CA GrandSoissons