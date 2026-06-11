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Contes 4-8 ans : Drôles d’animaux ! Ancienne prison Jacques Cartier Rennes

Contes 4-8 ans : Drôles d’animaux ! Ancienne prison Jacques Cartier Rennes

Contes 4-8 ans : Drôles d’animaux ! Ancienne prison Jacques Cartier Rennes samedi 27 juin 2026.

Lieu : Ancienne prison Jacques Cartier

Adresse : 56 boulevard Jacques Cartier

Ville : 35032 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Contes 4-8 ans : Drôles d’animaux ! Ancienne prison Jacques Cartier Rennes Samedi 27 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine

Tarif libre au chapeau

Contes pour enchanter les petites oreilles

Venez découvrir les histoires d’une poule gloutonne, d’un chat bavard, d’un loup roublard…
Des histoires amusantes et participatives contées par l’association Tisseurs de Contes.
Séance jeune public (4-8 ans) – 45 min
Dans la Cour aux fleurs de la Prison J. Cartier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T17:45:00.000+02:00

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Ancienne prison Jacques Cartier 56 boulevard Jacques Cartier Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine


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