Contes 4-8 ans : Drôles d’animaux ! Ancienne prison Jacques Cartier Rennes
Contes 4-8 ans : Drôles d’animaux ! Ancienne prison Jacques Cartier Rennes samedi 27 juin 2026.
Contes 4-8 ans : Drôles d’animaux ! Ancienne prison Jacques Cartier Rennes Samedi 27 juin, 17h00 Ille-et-Vilaine
Tarif libre au chapeau
Contes pour enchanter les petites oreilles
Venez découvrir les histoires d’une poule gloutonne, d’un chat bavard, d’un loup roublard…
Des histoires amusantes et participatives contées par l’association Tisseurs de Contes.
Séance jeune public (4-8 ans) – 45 min
Dans la Cour aux fleurs de la Prison J. Cartier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-27T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-27T17:45:00.000+02:00
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Ancienne prison Jacques Cartier 56 boulevard Jacques Cartier Sud-Gare Rennes 35032 Ille-et-Vilaine
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