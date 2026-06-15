Vierzon

Contes à choisir

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Dans un costume à paillettes et avec une mystérieuse boîte sous le bras, une personne se présente au public pour lui raconter une histoire d’un genre particulier c’est une histoire qui n’existe pas. Ou du moins pas encore.

À l’aide d’un canevas prédéfini (adapté à chaque fois au lieu où la représentation a lieu), la personne raconte une histoire dans laquelle, très régulièrement, elle interroge le public sur la suite des événements une spectatrice va choisir le nom de l’héroïne ; un spectateur va piocher dans la boîte un jouet qui figurera un nouveau personnage ; une autre spectatrice décidera s’il faut prendre le chemin de droite ou le sentier de gauche…

De choix en choix, l’histoire s’improvise et s’invente collectivement jusqu’à devenir complètement unique. .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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L’événement Contes à choisir Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON