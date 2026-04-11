Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane Médiathèque Rânes
Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane Médiathèque Rânes mercredi 27 mai 2026.
Rânes
Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane
Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Rânes Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Contes arabes coquins
Un spectacle de Halima Hamdane
Dans le jardin parfumé il y a des fragrances d’Amour, de Sensualité, d’Exotisme et un brin d’Erotisme.
Des contes des temps anciens qui n’ont pris ni rides ni poussière et réjouissent toujours autant les sens.
Médiathèque François-Mitterrand Argentan
Adultes et ados à partir de 14 ans.
Gratuit, accès libre .
Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Rânes 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
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English : Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane
L’événement Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane Rânes a été mis à jour le 2026-04-11 par Terres d’Argentan Intercom
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