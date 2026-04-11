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Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane Médiathèque Rânes

Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane Médiathèque Rânes mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 1-3 rue des Rédemptoristes

Ville : 61200 Rânes

Département : Orne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Rânes

Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane

Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Contes arabes coquins
Un spectacle de Halima Hamdane
Dans le jardin parfumé il y a des fragrances d’Amour, de Sensualité, d’Exotisme et un brin d’Erotisme.
Des contes des temps anciens qui n’ont pris ni rides ni poussière et réjouissent toujours autant les sens.
Médiathèque François-Mitterrand Argentan
Adultes et ados à partir de 14 ans.
Gratuit, accès libre   .

Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Rânes 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50  animations-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane

L’événement Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane Rânes a été mis à jour le 2026-04-11 par Terres d’Argentan Intercom

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