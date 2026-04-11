Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane Médiathèque Rânes

Rânes

Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane

Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Contes arabes coquins

Un spectacle de Halima Hamdane

Dans le jardin parfumé il y a des fragrances d’Amour, de Sensualité, d’Exotisme et un brin d’Erotisme.

Des contes des temps anciens qui n’ont pris ni rides ni poussière et réjouissent toujours autant les sens.

Médiathèque François-Mitterrand Argentan

Adultes et ados à partir de 14 ans.

Gratuit, accès libre .

Médiathèque 1-3 rue des Rédemptoristes Rânes 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane

L’événement Contes arabes coquins. Un spectacle de Halima Hamdane Rânes a été mis à jour le 2026-04-11 par Terres d’Argentan Intercom