Visite libre du musée en semi-pénombre, Château de Rânes – musée de la préhistoire, Rânes
Visite libre du musée en semi-pénombre, Château de Rânes – musée de la préhistoire, Rânes samedi 23 mai 2026.
Visite libre du musée en semi-pénombre Samedi 23 mai, 21h00 Château de Rânes – musée de la préhistoire Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Venez découvrir le musée dans une ambiance feutrée et une musique douce.
Château de Rânes – musée de la préhistoire 25 rue du Parc, 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie 06 81 38 99 11 https://sites.google.com/site/museeprehistoireranes http://www.facebook.com/museeprehistoireranes/ Situé dans les entre-sols du château de Rânes,ce musée totalement rénové permet à chacun du néophyte au spécialiste, un niveau de lecture qui lui conviendra. Le musée ne dispose pas d’accès PMR, parkings à proximité.
Venez découvrir le musée dans une ambiance feutrée et une musique douce.
©BROQUET Patrick
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