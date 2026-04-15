Visite libre du musée en semi-pénombre, Château de Rânes – musée de la préhistoire, Rânes

Visite libre du musée en semi-pénombre Samedi 23 mai, 21h00 Château de Rânes – musée de la préhistoire Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Venez découvrir le musée dans une ambiance feutrée et une musique douce.

Château de Rânes – musée de la préhistoire 25 rue du Parc, 61150 Rânes Rânes 61150 Orne Normandie 06 81 38 99 11 https://sites.google.com/site/museeprehistoireranes http://www.facebook.com/museeprehistoireranes/ Situé dans les entre-sols du château de Rânes,ce musée totalement rénové permet à chacun du néophyte au spécialiste, un niveau de lecture qui lui conviendra. Le musée ne dispose pas d’accès PMR, parkings à proximité.

Venez découvrir le musée dans une ambiance feutrée et une musique douce.

©BROQUET Patrick