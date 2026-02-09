Mise en lumière du Château de Rânes Le Château Rânes
Le Château 25 rue du Parc Rânes Orne
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
Les allées de la cour d’honneur et les intérieurs du Château de Rânes seront illuminés. De plus, un éclairage mettra en lumière la rosace de l’église de Rânes. .
Le Château 25 rue du Parc Rânes 61150 Orne Normandie +33 6 81 38 99 11 mairie@ranes.fr
Mise en lumière du Château de Rânes
