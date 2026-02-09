Mise en lumière du Château de Rânes Le Château Rânes

Mise en lumière du Château de Rânes Le Château Rânes samedi 30 mai 2026.

Mise en lumière du Château de Rânes

Le Château 25 rue du Parc Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Les allées de la cour d’honneur et les intérieurs du Château de Rânes seront illuminés. De plus, un éclairage mettra en lumière la rosace de l’église de Rânes.   .

Le Château 25 rue du Parc Rânes 61150 Orne Normandie +33 6 81 38 99 11  mairie@ranes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mise en lumière du Château de Rânes

L’événement Mise en lumière du Château de Rânes Rânes a été mis à jour le 2026-02-09 par Conseil départemental de l’Orne