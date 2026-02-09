Mise en lumière du Château de Rânes Le Château Rânes

Mise en lumière du Château de Rânes

Le Château 25 rue du Parc Rânes Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Les allées de la cour d’honneur et les intérieurs du Château de Rânes seront illuminés. De plus, un éclairage mettra en lumière la rosace de l’église de Rânes. .

Le Château 25 rue du Parc Rânes 61150 Orne Normandie +33 6 81 38 99 11 mairie@ranes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mise en lumière du Château de Rânes

L’événement Mise en lumière du Château de Rânes Rânes a été mis à jour le 2026-02-09 par Conseil départemental de l’Orne