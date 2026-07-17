Contes au jardin, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne
mercredi 22 juillet 2026 · Château et parc de Champs-sur-Marne · Champs-sur-Marne
Informations pratiques
Contes au jardin 22 juillet – 26 août Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T12:30:00+02:00 – 2026-07-22T13:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T12:30:00+02:00 – 2026-08-26T13:30:00+02:00
Contes au jardin
Découvrez une visite contée du parc où il est question de petites bêtes, d’arbres et de curieux personnages !
Vivez une découverte du parc en écoutant de merveilleuses histoires : un moment privilégié à vivre en famille pour les enfants de 3 à 5 ans.
À partir de 3 ans
Les 22/07/2026; 29/07/2026; 5/08/2026; 13/08/2026; 19/08/2026; 26/08/2026
À 10h30
Durée : 1h
Rendez-vous à la billetterie-boutique 10 minutes avant le départ de la visite muni de votre billet (à présenter au format papier ou sur smartphone).
Adulte tarif unique 9 € , Enfant 6 €
Pour une meilleure qualité de visite, merci de respecter l’âge minimum de participation.
Achat des billets sur https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]
Découvrez une visite contée du parc où il est question de petites bêtes, d’arbres et de curieux personnages !
© SEC Champs-sur-Marne / Centre des monuments nationaux
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