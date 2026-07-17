Contes au jardin, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Informations pratiques

Contes au jardin 22 juillet – 26 août Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T12:30:00+02:00 – 2026-07-22T13:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T12:30:00+02:00 – 2026-08-26T13:30:00+02:00

Contes au jardin

Découvrez une visite contée du parc où il est question de petites bêtes, d’arbres et de curieux personnages !

Vivez une découverte du parc en écoutant de merveilleuses histoires : un moment privilégié à vivre en famille pour les enfants de 3 à 5 ans.

À partir de 3 ans

Les 22/07/2026; 29/07/2026; 5/08/2026; 13/08/2026; 19/08/2026; 26/08/2026

À 10h30

Durée : 1h

Rendez-vous à la billetterie-boutique 10 minutes avant le départ de la visite muni de votre billet (à présenter au format papier ou sur smartphone).

Adulte tarif unique 9 € , Enfant 6 €

Pour une meilleure qualité de visite, merci de respecter l’âge minimum de participation.

Achat des billets sur https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]

Découvrez une visite contée du parc où il est question de petites bêtes, d’arbres et de curieux personnages !

© SEC Champs-sur-Marne / Centre des monuments nationaux