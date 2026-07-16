Visitez, c’est l’été !, Château et parc de Champs-sur-Marne, Champs-sur-Marne

Informations pratiques

Visitez, c’est l’été ! 22 juillet – 26 août Château et parc de Champs-sur-Marne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T16:00:00+02:00 – 2026-07-22T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T16:00:00+02:00 – 2026-08-26T18:30:00+02:00

Visite-atelier de l’été au domaine de Champs-sur-Marne

» Visitez, c’est l’été! «

Découvrez le parc en famille, les enfants imagineront ensuite leur jardin pendant l’atelier !

L’été se prête aux promenades et aux découvertes. Nous vous proposons de venir en famille découvrir le parc du château, ses statues, ses allées, ses arbres.

Ensuite, lors d’un atelier, à chaque enfant de devenir paysagiste, en imaginant son jardin pour le château : bassins, parterres, broderies, rien ne doit être laissé au hasard !

De 7 à 12 ans

Rendez-vous à la billetterie-boutique 10 minutes avant le départ de la visite muni de votre billet (à présenter au format papier ou sur smartphone).

Pour une meilleure qualité de visite, merci de respecter l’âge minimum de participation.

Adulte tarif unique 9€ , Enfant 11€

22/07/2026; 29/07/2026; 5/08/2026; 13/08/2026; 19/08/2026; 26/08/2026

À 14h

Durée : 2h30

Achat des billets en ligne sur https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Tarifs :

Adulte 9 € Enfant 11 €

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ [{« link »: « https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/ »}]

Découvrez le parc avec la visite famille, les enfants imagineront ensuite leur jardin pendant l’atelier !

© Jean-Pierre Delagarde / Centre des monuments nationaux