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Contes, comptines et jeux de doigts (Festival Héroïnes de 7 lieux) Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes Nantes

Contes, comptines et jeux de doigts (Festival Héroïnes de 7 lieux) Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes Nantes

Contes, comptines et jeux de doigts (Festival Héroïnes de 7 lieux) Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes Nantes mardi 23 juin 2026.

Lieu : Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes

Adresse : 17 rue Etienne Coutan

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 10:30

Tarif : Sur inscription, gratuit https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/contes-comptines-et-jeux-de-doigts

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 10:30 – 11:30
Gratuit : oui Sur inscription, gratuit https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/contes-comptines-et-jeux-de-doigts En famille, Jeune Public – Age maximum : 99 

Publics : 10/12 personnes environ, parents et enfantsLieu/asso partenaire : La Maison des famillesIntervenante : Nathalie KRAJCIK, conteuse Un tambour, des histoires, des jeux de doigts, des comptines : pour la sixième année, on propose aux parents et leurs enfants, un atelier de découverte et pratique du patrimoine oral des tout-petits

Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes Nantes 44100
https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/contes-comptines-et-jeux-de-doigts


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