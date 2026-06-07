Contes, comptines et jeux de doigts (Festival Héroïnes de 7 lieux) Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-23 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Sur inscription, gratuit https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/contes-comptines-et-jeux-de-doigts En famille, Jeune Public – Age maximum : 99

Publics : 10/12 personnes environ, parents et enfantsLieu/asso partenaire : La Maison des famillesIntervenante : Nathalie KRAJCIK, conteuse Un tambour, des histoires, des jeux de doigts, des comptines : pour la sixième année, on propose aux parents et leurs enfants, un atelier de découverte et pratique du patrimoine oral des tout-petits

Maison des Familles, 17 rue Etienne Coutan, Nantes Nantes 44100

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