Contes, Comptines signées & émotions (Paris 18e), Hasard Ludique Paris

Des comptines et ballades gestuelles, chantées, rythmées, signées accompagnées à la guitare… un tapis de contes et des animaux à piocher dans un sac magique… des instruments insolites à manipuler… et c’est parti pour le voyage !

Un éveil musical tout en douceur où les enfants découvrent et manipulent librement les instruments de musique. Alternance de jeux rythmiques tout doux puis dynamiques avec chansons, gestes et mouvements.

L’intervenante ponctue les mots-clés de certaines comptines ou histoires par des signes (issus de la Langue des signes française) pour que voix et gestes se mêlent. Un atelier à partager en famille, joyeux et à portée de mains, empli de douceur, d’images et de rêves ! Atelier mené par une musicienne spécialisée dans l’Enfance et la Petite Enfance, pratiquant la LSF.

Public : Parents et enfants de 6 mois – 4 ans / Durée : 1h

Que l’enfant parle ou non, les signes et les instruments lui permettront de participer aisément à cet atelier ludique et interactif. Parent(s) découvrant ou ayant déjà une connaissance de la LSF.

12 octobre: 10h-11h – Contes, comptines signées & instruments

30 novembre : 10h-11h – Contes, comptines signées & instruments

15 février: 10h-11h – Contes, comptines signées & instruments

12 avril: 10h-11h – Contes, comptines signées & instruments

Des comptines et ballades gestuelles, chantées, rythmées, signées accompagnées à la guitare…

Le dimanche 15 février 2026

de 10h00 à 11h00

payant Durée 1h. Tarif 25€ (1 adulte+1 enfant)

+ 10€ (enfant) / 15€ (adulte) accompagnateur suppl. Public tout-petits. Jusqu’à 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T11:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T12:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-15T10:00:00+02:00_2026-02-15T11:00:00+02:00

Hasard Ludique 128 av. de Saint-Ouen 75018 14 bis rue Saint-MaurParis

https://compagniemaya.com/activites-parents-enfants/contes-comptines-signees-instruments-en-duo/ +33612966598 contact@compagniemaya.com



Afficher la carte du lieu Hasard Ludique et trouvez le meilleur itinéraire

