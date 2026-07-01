Contes dans le parc, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Serveyrolles · Toulouse
Informations pratiques
Contes dans le parc Mercredi 16 septembre, 10h30 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
- Vendredi 16 septembre 10h30
Jardin de la Médiathèque Serveyrolles
Durée : 30 min – Pour les 0-3 ans
Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana
Lecture
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