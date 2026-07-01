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Contes dans le parc, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque Serveyrolles · Toulouse

Contes dans le parc, Médiathèque Serveyrolles, Toulouse

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Serveyrolles
Adresse
10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Contes dans le parc Mercredi 16 septembre, 10h30 Médiathèque Serveyrolles Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T10:30:00+02:00 – 2026-09-16T11:00:00+02:00

  • Vendredi 16 septembre 10h30

Jardin de la Médiathèque Serveyrolles
Durée : 30 min – Pour les 0-3 ans

Médiathèque Serveyrolles 10 Rue Charles Garnier, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 96 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/serveyrolles Bibliothèque ouverte en 1982 sur 594 m2 Vélô-Toulouse : station 181 – 27, avenue Louis Plana
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