Informations pratiques

Ganges

CONTES D’AUTOMNE

Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Séverine Barbelane de la Cie Il m’était fée conter présente des contes d’automne pour les tout-petits.

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Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr

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English : CONTES D’AUTOMNE

Sévérine Barbelane of the theater company *Il m’était fée conter* presents autumn stories for very young children.

L’événement CONTES D’AUTOMNE Ganges a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34