AGENDA · Ganges
CONTES D’AUTOMNE Ganges
mercredi 21 octobre 2026 · Ganges
Informations pratiques
Ganges
CONTES D’AUTOMNE
Ganges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Séverine Barbelane de la Cie Il m’était fée conter présente des contes d’automne pour les tout-petits.
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Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 84 24 mediatheque@ganges.fr
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English : CONTES D’AUTOMNE
Sévérine Barbelane of the theater company *Il m’était fée conter* presents autumn stories for very young children.
L’événement CONTES D’AUTOMNE Ganges a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34
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