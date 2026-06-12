Contes de la roulotte Médiathèque Valery-Larbaud Vichy
Contes de la roulotte Médiathèque Valery-Larbaud Vichy dimanche 5 juillet 2026.
Vichy
Contes de la roulotte
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05 16:40:00
Date(s) :
2026-07-05
Avec la Compagnie En attendant Marcelle
Parc des Célestins départ de la médiathèque
.
Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr
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English :
With Compagnie En attendant Marcelle
Parc des Célestins departure from the media library
L’événement Contes de la roulotte Vichy a été mis à jour le 2026-06-09 par Vichy Destinations
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