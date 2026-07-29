CONTES DE LA SABIÁ Rue Federico Garcia Lorca Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Ramonville-Saint-Agne

CONTES DE LA SABIÁ

Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:30:00

fin : 2026-10-11 17:10:00

Date(s) :

2026-10-11

Conte, marionnette, masque et musique de et avec Ana Santoro Meira Spectacle Tout Public à partir de 5 ans Durée 40 mn

Sabiá est une oiselle qui vit une grande aventure dès son premier envol !

Après avoir traversé l’Atlantique et atterri sur le vieux continent, la courageuse Sabiá décide d’y rester, sans jamais oublier les histoires de son pays.

Elle nous raconte son récit de voyage et aussi celui d’autres animaux brésiliens comme le dauphin rose et le bœuf-bumba. Ces fables parlent des origines, de transformation et d’espoir avec un imaginaire plein de couleurs !

Teaser [https://www.youtube.com/watch?v=GYtaPRW8KHU](https://www.youtube.com/watch?v=GYtaPRW8KHU)

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Rue Federico Garcia Lorca La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Storytelling, puppetry, masks, and music by and starring Ana Santoro Meira. Show for all ages (ages 5 and up) — Running time: 40 minutes

L’événement CONTES DE LA SABIÁ Ramonville-Saint-Agne a été mis à jour le 2026-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE