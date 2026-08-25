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CONTES DE LA SORCIERE FANFRELUCHE AVEC CELINE BERTAULT Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien

CONTES DE LA SORCIERE FANFRELUCHE AVEC CELINE BERTAULT Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Prosper Mérimée
Adresse
1 rue François Arago
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

CONTES DE LA SORCIERE FANFRELUCHE AVEC CELINE BERTAULT

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 16:00:00
fin : 2026-10-27 23:59:00

Date(s) :
2026-10-27

MARDI 27
CONTES DE LA SORCIERE FANFRELUCHE AVEC CELINE BERTAULT
16h-23h59 > Gratuit. Réservation conseillée.
Médiathèque Prosper Mérimée, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70 

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English :

TUESDAY, THE 27TH
STORIES FROM THE WITCH FANFRELUCHE WITH CELINE BERTAULT
4:00 p.m.–11:59 p.m. > Free. Reservations recommended.
Prosper Mérimée Media Center, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement CONTES DE LA SORCIERE FANFRELUCHE AVEC CELINE BERTAULT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DE SAINT CYPRIEN

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