CONTES DE LA SORCIERE FANFRELUCHE AVEC CELINE BERTAULT Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque Prosper Mérimée · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
CONTES DE LA SORCIERE FANFRELUCHE AVEC CELINE BERTAULT
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 16:00:00
fin : 2026-10-27 23:59:00
Date(s) :
2026-10-27
MARDI 27
CONTES DE LA SORCIERE FANFRELUCHE AVEC CELINE BERTAULT
16h-23h59 > Gratuit. Réservation conseillée.
Médiathèque Prosper Mérimée, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750
.
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
TUESDAY, THE 27TH
STORIES FROM THE WITCH FANFRELUCHE WITH CELINE BERTAULT
4:00 p.m.–11:59 p.m. > Free. Reservations recommended.
Prosper Mérimée Media Center, 1 rue François Arago, SAINT-CYPRIEN, 66750
L’événement CONTES DE LA SORCIERE FANFRELUCHE AVEC CELINE BERTAULT Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-21 par OT DE SAINT CYPRIEN
À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE VILLERASE Chemin de Villerase Saint-Cyprien 25 août 2026
- L’HEURE BLEUE Rue Verdi Saint-Cyprien 26 août 2026
- MARCHÉ D’ÉTÉ DES PEINTRES ET ARTISANS Place Maillol Saint-Cyprien 27 août 2026
- PORT EN SCÈNE Quai Arthur Rimbaud Saint-Cyprien 27 août 2026
- Atelier créatif perles à repasser Salon de thé Saint-Cyprien 29 août 2026