Contes de Provence Église St Sauveur Aubagne

Informations pratiques

Aubagne

Contes de Provence

Vendredi 2 octobre 2026 de 20h à 21h30.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début du concert. Église St Sauveur Cour de Clastre Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:00:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

André Gabriel au galoubet et au tambourin, Frédéric Munoz à l’orgue.

Une expérience unique où la magie des comptes provençaux rencontre la majesté de l’orgue.

Des collines de Marcel Pagnol aux récits d’Edmond Rostand ou de Frédéric Mistral, chaque texte trouve son écho dans les jeux colorés du magnifique instrument baroque d’Aubagne ou du son poétique du Galoubet rythmé du tambourin, créant une fresque sonore captivante en hommage aux traditions populaires de l’âme provençale. .

Église St Sauveur Cour de Clastre Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 05 33

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English :

André Gabriel on the galoubet and tambourine, Frédéric Munoz on the organ.

A unique experience where the magic of Provençal folk tales meets the majesty of the organ.

L’événement Contes de Provence Aubagne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile