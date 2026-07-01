UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Contes d’été aux epinettes, square Paul paray, Paris

vendredi 10 juillet 2026 · square Paul paray · Paris

Contes d’été aux epinettes, square Paul paray, Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
square Paul paray
Adresse
square Paul Paray
Ville
75017 Paris
Département
Paris
Tarif
entrée libre

Contes d’été aux epinettes 10 – 24 juillet, les vendredis square Paul paray Paris

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T17:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T17:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:30:00+02:00

Les contes d’été aux Epinettes – Les Impromptus
Vendredi 10 /07 square Paul Paray
Vendredi 17/07 : square Paul Paray
Vendredi 24/07 : La placette

square Paul paray square Paul Paray Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/read/0067513173b5e737363e1 »}]
Les impromptus – contes au débotté dans l’espace public conte musique

calliope

À voir aussi à Paris (Paris)