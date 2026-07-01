Contes d’été aux epinettes, square Paul paray, Paris
vendredi 10 juillet 2026 · square Paul paray · Paris
Informations pratiques
Contes d’été aux epinettes 10 – 24 juillet, les vendredis square Paul paray Paris
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T17:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T17:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:30:00+02:00
Les contes d’été aux Epinettes – Les Impromptus
Vendredi 10 /07 square Paul Paray
Vendredi 17/07 : square Paul Paray
Vendredi 24/07 : La placette
square Paul paray square Paul Paray Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/read/0067513173b5e737363e1 »}]
Les impromptus – contes au débotté dans l’espace public conte musique
calliope
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