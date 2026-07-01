Contes d’été aux epinettes, square Paul paray, Paris

Informations pratiques

Contes d’été aux epinettes 10 – 24 juillet, les vendredis square Paul paray Paris

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T17:00:00+02:00 – 2026-07-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-24T17:00:00+02:00 – 2026-07-24T18:30:00+02:00

Les contes d’été aux Epinettes – Les Impromptus

Vendredi 10 /07 square Paul Paray

Vendredi 17/07 : square Paul Paray

Vendredi 24/07 : La placette

square Paul paray square Paul Paray Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.calameo.com/read/0067513173b5e737363e1 »}]

Les impromptus – contes au débotté dans l’espace public conte musique

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