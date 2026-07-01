Concert piano-voix de variétés françaises Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS

vendredi 10 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement · PARIS

Informations pratiques

Dans le cadre de l’Eté Solidaire

Laissez-vous emporter par un

moment musical chaleureux avec ce concert piano-voix proposé par La Clé des

Chants. Au programme : un voyage à travers les plus belles chansons de la variété

française, revisitées avec sensibilité et convivialité. Une parenthèse musicale

accessible à tous, idéale pour chanter, écouter et partager un agréable moment

de détente autour d’un répertoire connu et apprécié de plusieurs générations.

Les plus belles chansons de la variété française

Le vendredi 10 juillet 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Par mail à agnes.kieffer@caissedesdepots.fr

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-10T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00

Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS



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