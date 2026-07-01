Concert piano-voix de variétés françaises Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement PARIS
vendredi 10 juillet 2026 · Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
Dans le cadre de l’Eté Solidaire
Laissez-vous emporter par un
moment musical chaleureux avec ce concert piano-voix proposé par La Clé des
Chants. Au programme : un voyage à travers les plus belles chansons de la variété
française, revisitées avec sensibilité et convivialité. Une parenthèse musicale
accessible à tous, idéale pour chanter, écouter et partager un agréable moment
de détente autour d’un répertoire connu et apprécié de plusieurs générations.
Les plus belles chansons de la variété française
Le vendredi 10 juillet 2026
de 17h00 à 18h00
gratuit
Par mail à agnes.kieffer@caissedesdepots.fr
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-10T20:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-10T17:00:00+02:00_2026-07-10T18:00:00+02:00
Maison de la Vie Associative et Citoyenne du 7e arrondissement 4 rue Amélie 75007 PARIS
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