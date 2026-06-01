The Wonderful World Of Bechet / Adrian Cox Trio, JASS CLUB, Paris

The Wonderful World Of Bechet / Adrian Cox Trio Vendredi 10 juillet, 19h30, 21h30 JASS CLUB Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Prévente – places limitées ! : 10€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Prévente – places limitées ! : 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T19:30:00+02:00 – 2026-07-10T20:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T21:30:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00

*19h30 & 21h30* Sidney Bechet est le saxophoniste le plus vénéré de la Nouvelle-Orléans. Connu pour sa voix puissante et sa musicalité émouvante, il fut un précurseur du jazz et a inspiré d’innombrables artistes, dont le trio Adrian Cox. « The Wonderful World Of Bechet » explore l’impact de Bechet sur le monde de la musique, à travers ses contributions en tant que clarinettiste, compositeur (*‘Si tu vois ma mère’*) et artiste (*‘Summertime’*). Le trio Adrian Cox est un groupe établi qui a effectué de nombreuses tournées à travers le monde, se concentrant principalement sur la musique traditionnelle de la Nouvelle-Orléans. Composé d’une clarinette, d’une guitare et d’une contrebasse, le trio fait entrer cette musique dans le XXIe siècle avec respect et accessibilité. **Adrian Cox** / clarinette, voix **Honey Boulton** / guitare, voix **Alex Gilson** / contrebasse, voix

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac, Paris Paris 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/493-The-Wonderful-World-Of-Bechet-Adrian-Cox-Trio?session=493 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/494-The-Wonderful-World-Of-Bechet-Adrian-Cox-Trio?session=494 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi / Concert+Jam 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche / Concert 19H-00H

Dimanche / Atelier jazz pour enfants 15H

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30Sidney Bechet est le saxophoniste le plus vénéré de la Nouvelle-Orléans. Connu pour sa voix puissante et sa musicalité émouvante, il fut un précurseur du jazz et a inspiré d’innombrab … Jazz New Orleans