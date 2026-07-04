Informations pratiques

Ganges

CONTES D’HIVER

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16

fin : 2026-12-16

Date(s) :

2026-12-16

Chaleur, magie et proximité humaine, what else ?

Notre conteuse Séverine Barbelanne vous invite en famille à voyager dans le monde merveilleux de l’hiver, les deux mains dans la neige et le bout du nez rose.

Petits et grands sont invités à participer à la décoration du sapin, chaque boule accrochée ouvre la porte à un nouveau récit, plein de rêves, de surprises et de douceur dans l’univers enchanté de

Noël. Qu’il est bon de se réchauffer, ensemble, en écoutant les histoires.

Public famille enfants 4 à 8 ans. Durée 40mn

Gratuit sur réservation à partir du 17 novembre

Brioches et chocolat chaud offerts dès 16h30. .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie

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English : CONTES D’HIVER

Warmth, magic, and human connection—what else?

L’événement CONTES D’HIVER Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34