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AGENDA · Ganges

CONTES D’HIVER Ganges

mercredi 16 décembre 2026 · Ganges

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Adresse
Plan de l'Ormeau
Ville
34190 Ganges
Département
Hérault
Tarif

Ganges

CONTES D’HIVER

Plan de l’Ormeau Ganges Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-16

Date(s) :
2026-12-16

Chaleur, magie et proximité humaine, what else ?
Notre conteuse Séverine Barbelanne vous invite en famille à voyager dans le monde merveilleux de l’hiver, les deux mains dans la neige et le bout du nez rose.
Petits et grands sont invités à participer à la décoration du sapin, chaque boule accrochée ouvre la porte à un nouveau récit, plein de rêves, de surprises et de douceur dans l’univers enchanté de
Noël. Qu’il est bon de se réchauffer, ensemble, en écoutant les histoires.

Public famille enfants 4 à 8 ans. Durée 40mn
Gratuit sur réservation à partir du 17 novembre
Brioches et chocolat chaud offerts dès 16h30.   .

Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie  

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English : CONTES D’HIVER

Warmth, magic, and human connection—what else?

L’événement CONTES D’HIVER Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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