CONTES D’HIVER Ganges
mercredi 16 décembre 2026 · Ganges
Informations pratiques
Ganges
CONTES D’HIVER
Plan de l’Ormeau Ganges Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Chaleur, magie et proximité humaine, what else ?
Notre conteuse Séverine Barbelanne vous invite en famille à voyager dans le monde merveilleux de l’hiver, les deux mains dans la neige et le bout du nez rose.
Petits et grands sont invités à participer à la décoration du sapin, chaque boule accrochée ouvre la porte à un nouveau récit, plein de rêves, de surprises et de douceur dans l’univers enchanté de
Noël. Qu’il est bon de se réchauffer, ensemble, en écoutant les histoires.
Public famille enfants 4 à 8 ans. Durée 40mn
Gratuit sur réservation à partir du 17 novembre
Brioches et chocolat chaud offerts dès 16h30. .
Plan de l’Ormeau Ganges 34190 Hérault Occitanie
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English : CONTES D’HIVER
Warmth, magic, and human connection—what else?
L’événement CONTES D’HIVER Ganges a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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