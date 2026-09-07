Contes du Vrai et du Semblant par Rémy Cochen, Parc & Château de Kerlevenan, Sarzeau
dimanche 20 septembre 2026 · Parc & Château de Kerlevenan · Sarzeau
Informations pratiques
Contes du Vrai et du Semblant par Rémy Cochen Dimanche 20 septembre, 15h30 Parc & Château de Kerlevenan Morbihan
3 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Rémy Cochen, conteur emmène ses auditeurs au Pays des Contes et Légendes où tout devient possible…..
Parc & Château de Kerlevenan 2 route de Kerlevenan, 56370, Sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne 02 97 26 46 79 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091727 Surplombant le golfe du Morbihan, le parc entourant le château de la fin du XVIIIème est un souvenir des jardins anglo-chinois avec un pavillon chinois et une chapelle et il y a une partie du jardin à la française.
Les communs de la même époque sont aussi entourés d’essences diverses d’arbres – pins maritime, parasol, chênes verts, douglas, cèdres du Liban, érables- de buissons anciens d’hortensias et de camélias.
Rémy Cochen, conteur emmène ses auditeurs au Pays des Contes et Légendes où tout devient possible…..
©
À voir aussi à Sarzeau (Morbihan)
- Partage Gourmand, La pepiterre, Sarzeau 16 septembre 2026
- « Pensées sauvages », La pepiterre, Sarzeau 16 septembre 2026
- Animation clownesque de sciences émerveillantes « En avant le vivant », La pepiterre, Sarzeau 18 septembre 2026
- Lecture poétique et musicale au Pays de Marie Le Franc, Parc & Château de Kerlevenan, Sarzeau 19 septembre 2026
- Concert de Harpe celtique de Monsieur Bertrand, Parc & Château de Kerlevenan, Sarzeau 19 septembre 2026