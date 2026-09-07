Partage Gourmand, La pepiterre, Sarzeau

Informations pratiques

Partage Gourmand Mercredi 16 septembre, 10h00 La pepiterre Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T10:00:00+02:00 – 2026-09-16T14:00:00+02:00

Le 16 septembre prochain, La Pépiterre, avec le soutien des Cuisiniers Solidaires, vous propose un partage gourmand pour se retrouver, cuisiner ensemble et partager le plaisir d’un bon repas.

Les objectifs de cette évènement gratuit : – Lutter contre le gaspillage alimentaire en donnant une seconde vie aux produits et en apprenant à mieux les utiliser – Sublimer les saveurs avec des ingrédients bio, pour une cuisine simple et pleine de goût – Apprendre et transmettre des recettes faciles, saines et peu coûteuses, que vous pourrez refaire à la maison – Partager un moment convivial, faire connaissance et créer du lien autour de la cuisine.

⚠️ Les places sont limitées et l’inscription est obligatoire.

Les enfants sont les bienvenus ! Lors de votre inscription, merci d’indiquer le nombre d’enfants participants ainsi que leur âge Inscription par mail : gestion@lapepiterre.org

La pepiterre 15 rue du bindo, 56370 sarzeau Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « gestion@lapepiterre.org »}] [{« link »: « mailto:gestion@lapepiterre.org »}]

Le 16 septembre prochain, La Pépiterre, avec le soutien des Cuisiniers Solidaires, vous propose un partage gourmand pour se retrouver, cuisiner ensemble et partager le plaisir d’un bon repas.