Contes et comptines du Breil Ludothèque Accord du Breil Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-02 10:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Animé par la ludothèque Accoord du Breil (52 rue du Breil)Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Ludothèque Accord du Breil Nantes 44100



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