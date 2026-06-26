CONTES JAPONAIS ET VÉLO KAMISHIBAÏ Falaise
CONTES JAPONAIS ET VÉLO KAMISHIBAÏ Falaise vendredi 17 juillet 2026.
Falaise
CONTES JAPONAIS ET VÉLO KAMISHIBAÏ
falaise Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Rachel Auriol Cie Le Soleil des Abysses
Venez découvrir le Kamishibaï (théâtre ambulant japonais) et ses histoires de grue mystérieuse, de capes magiques et d’esprits facétieux ! Des histoires pour rire et faire peur ! La conteuse et son vélo-Kamishibaï nous emmène avec ses contes et sa valise à malice dans un Japon où les arbres ont un esprit et où les fleurs vous chuchotent parfois à l’oreille. Vous y découvrirez le secret d’une grue mystérieuse, vous rencontrerez Issun-Boshi, le petit samouraï qui démontre qu’avec le courage, rien n’est impossible, et
enfin caché derrière son kimono magique vous apercevrez le sourire d’Hikoïchi.
Un spectacle drôle et poétique, ponctué de comptines inédites, où le jazz se mêle au tango, et les rumeurs de la ville au bruissement de la montagne Oyama. .
falaise Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 41 65 45
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English : CONTES JAPONAIS ET VÉLO KAMISHIBAÏ
Rachel Auriol ‘Le Soleil des Abysses’ theatre company
L’événement CONTES JAPONAIS ET VÉLO KAMISHIBAÏ Falaise a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande
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