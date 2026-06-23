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Contes, jeux et lectures Parc Georges Méliès Nantes

Contes, jeux et lectures Parc Georges Méliès Nantes

Contes, jeux et lectures Parc Georges Méliès Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Parc Georges Méliès

Adresse : 24-26 rue Georges Méliès - Nantes

Ville : 44093 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la Compagnie Moradi et l’accueil de loisirs Accoord du BreilContes, jeux et lectures pour tous les publics.Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Parc Georges Méliès Nantes 44093


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