Contes, jeux et lectures Parc Georges Méliès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec la Compagnie Moradi et l’accueil de loisirs Accoord du BreilContes, jeux et lectures pour tous les publics.Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Parc Georges Méliès Nantes 44093



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