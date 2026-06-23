Contes, jeux et lectures Parc Georges Méliès Nantes
Contes, jeux et lectures Parc Georges Méliès Nantes jeudi 9 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la Compagnie Moradi et l’accueil de loisirs Accoord du BreilContes, jeux et lectures pour tous les publics.Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville
Parc Georges Méliès Nantes 44093
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