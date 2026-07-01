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Contes, jeux et lectures, Square Louis Feuillade, Nantes

jeudi 20 août 2026 · Square Louis Feuillade · Nantes

Contes, jeux et lectures, Square Louis Feuillade, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Square Louis Feuillade
Adresse
Rue Jacques Feyder
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Contes, jeux et lectures Jeudi 20 août, 16h00 Square Louis Feuillade Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T16:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T16:00:00+02:00 – 2026-08-20T18:00:00+02:00

Contes, jeux et lectures pour tous les publics
Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire
Contes, jeux et lectures pour tous les publics été2026

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