Contes, jeux et lectures Terrain d’aventures Nantes
Contes, jeux et lectures Terrain d’aventures Nantes mardi 4 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec les CEMÉA Pays de la LoireRenseignements à la médiathèque Luce Courville
Terrain d’aventures Nantes 44323
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