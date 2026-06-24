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Contes, jeux et lectures Terrain d’aventures Nantes

Contes, jeux et lectures Terrain d’aventures Nantes

Contes, jeux et lectures Terrain d’aventures Nantes mardi 4 août 2026.

Lieu : Terrain d'aventures

Adresse : Rue Jacques Cartier - Nantes

Ville : 44323 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec les CEMÉA Pays de la LoireRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Terrain d’aventures Nantes 44323


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