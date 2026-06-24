Contes, jeux et lectures Terrain d’aventures Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec les CEMÉA Pays de la LoireRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Terrain d’aventures Nantes 44323



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