Contes & légendes de Touraine Joué-lès-Tours
samedi 19 septembre 2026 · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Joué-lès-Tours
Contes & légendes de Touraine
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une rencontre animée par Carole Loridan
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la Ville de Joué-lès-Tours
Aux quatre coins de la Touraine ou au fil des rives silencieuses de la Loire, courent toujours les récits que les anciens se transmettaient à la veillée.
Une rencontre animée par Carole Loridan
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la Ville de Joué-lès-Tours
Aux quatre coins de la Touraine ou au fil des rives silencieuses de la Loire, courent toujours les récits que les anciens se transmettaient à la veillée.
Des histoires composées de bestiaire étrange ou de figures familières qui tissent une fresque où le mystère se mêle au quotidien. À travers chaque conte et chaque légende affleure l’âme de la région. Les textes d’auteurs amoureux de la Touraine — reconnus ou oubliés — nourrissent ce voyage dans un imaginaire pétri de croyances anciennes, de traditions paysannes et d’un merveilleux discret, enraciné dans le terroir. .
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00
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English :
An event hosted by Carole Loridan
As part of European Heritage Days and in partnership with the City of Jou-lès-Tours
Throughout the Touraine region and along the quiet banks of the Loire River, the stories that our elders used to share around the campfire still live on.
L’événement Contes & légendes de Touraine Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37
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