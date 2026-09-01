Informations pratiques

Joué-lès-Tours

Contes & légendes de Touraine

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une rencontre animée par Carole Loridan

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la Ville de Joué-lès-Tours

Aux quatre coins de la Touraine ou au fil des rives silencieuses de la Loire, courent toujours les récits que les anciens se transmettaient à la veillée.

Une rencontre animée par Carole Loridan

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et en partenariat avec la Ville de Joué-lès-Tours

Aux quatre coins de la Touraine ou au fil des rives silencieuses de la Loire, courent toujours les récits que les anciens se transmettaient à la veillée.

Des histoires composées de bestiaire étrange ou de figures familières qui tissent une fresque où le mystère se mêle au quotidien. À travers chaque conte et chaque légende affleure l’âme de la région. Les textes d’auteurs amoureux de la Touraine — reconnus ou oubliés — nourrissent ce voyage dans un imaginaire pétri de croyances anciennes, de traditions paysannes et d’un merveilleux discret, enraciné dans le terroir. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

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English :

An event hosted by Carole Loridan

As part of European Heritage Days and in partnership with the City of Jou-lès-Tours

Throughout the Touraine region and along the quiet banks of the Loire River, the stories that our elders used to share around the campfire still live on.

L’événement Contes & légendes de Touraine Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-08-17 par ADT 37