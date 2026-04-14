Contes : Lumières de Printemps, Café associatif des Gallets, Rennes

Contes : Lumières de Printemps Dimanche 26 avril, 16h00 Café associatif des Gallets Ille-et-Vilaine

au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Le temps d’un moment partagé en groupe, écoutez des histoires de lumière : celle qui éclaire, qui guide, qui réchauffe ou qui surprend. C’est la bonne période de l’année où – enfin ! – le soleil revient et sa lumière nous réveille.

Pour tout public à partir de 6 ans – au chapeau

Expérience du public

On s’installe, on écoute, on se laisse porter.

Pendant une heure, les histoires créent des images, des émotions, des souvenirs.

Un moment à partager, en famille, entre amis ou en solo, pour faire une pause dominicale au cœur du printemps.

Café associatif des Gallets 26 Avenue Donzelot Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://www.cafedesgallets.fr »}]

Les « oiseaux de passage » invitent à écouter des histoires dimanche après-midi à l’heure du goûter.

Les Tisseurs de Contes