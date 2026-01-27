Contes merveileux du Moyen-âge Moustier-Ventadour
Contes merveilleux du Moyen-âge au château de Ventadour
Et si un petit remède se cachait dans un panier. Et si un air de flûte pouvait changer le cours de l’histoire…
Par la compagnie l’arbre fée. A partir de 4 ans.
Tarifs 3€/ enfant et 5 € pour les adultes à partir de 17 ans
Réservation au 05 55 93 04 34 .
La Chanselve Moustier-Ventadour 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 04 34
