Informations pratiques

Riotord

Contes musicaux et histoires jonglées

Médiathèque Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

20h par la Cie La Soupe aux étoiles -Entrée libre , sous réserve des places disponibles .Des contes venus d’ici et d’ailleurs prennent vie dans les montagnes ardéchoises.

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Médiathèque Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

8:00 p.m., presented by La Soupe aux Étoiles Theater Company—Free admission, subject to availability. Stories from near and far come to life in the Ardèche mountains.

L’événement Contes musicaux et histoires jonglées Riotord a été mis à jour le 2026-07-10 par Haut Pays du Velay Tourisme