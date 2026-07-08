Contes pour ados adultes les filles du vent Médiathèque Intercommunale Mirecourt

Informations pratiques

Mirecourt

Contes pour ados adultes les filles du vent

Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Conte pour ados adultes Paroles bohèmes par le collectif Les Filles du Vent.

Céline de Lorraine, Delphine de Flandre, Nathalie de Champagne et Sylvie de Provence se sont rencontrées lors des ateliers du conteur Michel Hindenoch.

Amoureuses des contes et des histoires, elles ont décidé de les faire voyager ensemble là où le vent les porte. Chacune a son univers et sa façon de raconter. Contes merveilleux, récits de vie, histoires fantastiques… Et chacune a cherché dans son trésor, un conte à tresser avec ceux des autres. Cette représentation, singulière et plurielle, est pour vous.

Dès 10 ans. Sur inscription à la médiathèque.Adultes

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Médiathèque Intercommunale 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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English :

A Story for Teens and Adults—Bohemian Tales by the Les Filles du Vent collective.

Céline de Lorraine, Delphine de Flandre, Nathalie de Champagne, and Sylvie de Provence met during storytelling workshops led by Michel Hindenoch.

As lovers of tales and stories, they decided to take them on a journey together, wherever the wind may carry them. Each has her own world and her own way of telling stories—wonderful tales, stories from life, and fantastical stories…. And each has drawn from her own treasure trove to weave a tale together with those of the others. This unique and multifaceted performance is for you.

Ages 10 and up. Registration required at the library.

L’événement Contes pour ados adultes les filles du vent Mirecourt a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MIRECOURT