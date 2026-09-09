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AGENDA · Saverne

Contes pour les enfants Saverne

mercredi 16 septembre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
12 rue des Églises
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Contes pour les enfants

12 rue des Églises Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-16 16:30:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Contes pour les enfants.   .

12 rue des Églises Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 07 22  info.bmsaverne@orange.fr

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English :

L’événement Contes pour les enfants Saverne a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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