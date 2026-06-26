CONTES POUR TOUS Lunas-les-Châteaux
CONTES POUR TOUS Lunas-les-Châteaux jeudi 9 juillet 2026.
Lunas-les-Châteaux
CONTES POUR TOUS
Route de Bédarieux Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Contes pour tous, avec la compagnie le Cry des Mythes à la base de loisirs de la Prade à Lunas.
Gratuit pour les personnes qui ont payé leur accès à la base de loisirs.
Informations au 04 67 23 30 90.
RDV sur place
Contes pour tous, avec la compagnie le Cry des Mythes à la base de loisirs de la Prade à Lunas.
Gratuit pour les personnes qui ont payé leur accès à la base de loisirs.
Informations au 04 67 23 30 90.
RDV sur place .
Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90
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English : CONTES POUR TOUS
Tales for all, with the company le Cry des Mythes at the Prade leisure park in Lunas.
Free for those who have paid for access to the leisure center.
Information on 04 67 23 30 90.
RDV on site
L’événement CONTES POUR TOUS Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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