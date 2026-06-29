Lunas-les-Châteaux

COURS DE NATATION

Route de Bédarieux Lunas Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-25 2026-08-26

Cours de natation pour les enfants de 6 à 10 ans, à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Tous les mardis et mercredis de 18h30 à19h15.

P:5€/pers/cours. Nombre de places limité. Possibilité de cours particuliers.

Informations au 04 67 23 30 90. RDV sur place

Cours de natation pour les enfants de 6 à 10 ans, à la base de loisirs de la Prade à Lunas-les-châteaux.

Tous les mardis et mercredis de 18h30 à19h15.

P:5€/pers/cours. Nombre de places limité. Possibilité de cours particuliers.

Informations au 04 67 23 30 90. RDV sur place .

Route de Bédarieux Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 30 90

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English : COURS DE NATATION

Swim lessons for children ages 6–10 at the La Prade Recreation Center in Lunas-les-Châteaux.

Every Tuesday and Wednesday from 6:30 p.m. to 7:15 p.m.

Price: 5? per person per class. Limited space available. Private lessons available.

For more information, call 04 67 23 30 90. Sign up on site

L’événement COURS DE NATATION Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB