Contes sur le fil, Domaine du Val, Grand-Laviers

Contes sur le fil Mardi 21 avril, 18h00 Domaine du Val Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:30:00+02:00

Domaine du Val Domaine du Val 80132 grand-laviers Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France

Séance de conte familiale pour les résidents du Domaine du Val. Résonances