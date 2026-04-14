Contes sur le fil, Domaine du Val, Grand-Laviers
Contes sur le fil, Domaine du Val, Grand-Laviers mardi 21 avril 2026.
Contes sur le fil Mardi 21 avril, 18h00 Domaine du Val Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:30:00+02:00
Domaine du Val Domaine du Val 80132 grand-laviers Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France
Séance de conte familiale pour les résidents du Domaine du Val. Résonances
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