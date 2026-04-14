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Contes sur le fil, Domaine du Val, Grand-Laviers

Contes sur le fil, Domaine du Val, Grand-Laviers

Contes sur le fil, Domaine du Val, Grand-Laviers mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Domaine du Val

Adresse : Domaine du Val 80132 grand-laviers

Ville : 80132 Grand-Laviers

Département : Somme

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Contes sur le fil Mercredi 29 avril, 18h00 Domaine du Val Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:30:00+02:00

Domaine du Val Domaine du Val 80132 grand-laviers Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France
Séance de conte familiale pour les résidents du Domaine du Val. Résonances

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