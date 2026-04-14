Contes sur les créatures de la nuit en Limousin (français et occitan), Musée René Baubérot, Châteauponsac

Contes sur les créatures de la nuit en Limousin (français et occitan) Samedi 23 mai, 20h00 Musée René Baubérot Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

La nuit est un moment de calme, mais aussi de tempête pour tous les monstres et créatures qui rôdent. Venez découvrir les contes sur ces créatures pas si fantastiques lors de la Nuit Européenne des musées, le samedi 23 mai entre 20h et 23h. Vous pourrez suivre nos conteurs, en occitan avec Jean-François Vignaud (de l’Institut d’Études Occitanes du Limousin) et en français avec Fred Tréglia (auteur et passeur d’histoires, Nouvelles éditions Mégalithes), au fil des salles.

Un jeu de « Cherche et trouve » sera également disponible avec des photos d’objets un peu spéciales à retrouver dans les salles du musée.

Musée René Baubérot Place Saint Thyrse 87290 Châteauponsac Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18 https://www.museechateauponsac.fr/fr/ https://www.facebook.com/museerenebauberot;https://www.instagram.com/musee_bauberot_chateauponsac_/ Installé dans un ancien prieuré du 17ème siècle, le musée comporte 17 salles d’exposition permanente consacrées à l’histoire locale et à la vie quotidienne en Limousin. Parking à proximité

Non accessible aux personnes à mobilité réduite

La nuit est un moment de calme, mais aussi de tempête pour tous les monstres et créatures qui rôdent. Venez découvrir les contes sur ces créatures pas si fantastiques lors de la Nuit Européenne des …

©MuséeRenéBaubérot