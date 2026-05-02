Concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac

Châteauponsac

Concours de pétanque

Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez vous divertir lors de ce concours de pétanque en doublette ouvert à tous. .

Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 02 82 86

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin