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Concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac

Concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac

Concours de pétanque Boulodrome Châteauponsac samedi 13 juin 2026.

Lieu : Boulodrome

Adresse : Avenue de Lorraine

Ville : 87290 Châteauponsac

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Châteauponsac

Concours de pétanque

Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Venez vous divertir lors de ce concours de pétanque en doublette ouvert à tous.   .

Boulodrome Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 02 82 86 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Châteauponsac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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